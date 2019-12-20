Предпоследний («оранжевый») уровень метеорологической тревоги объявлен в 18 департаментах Франции.
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В курортном городе Ментон оползень заблокировал движение по основным автодорогам. В департаменте Вар сотрудникам экстренных служб пришлось совершить около 150 выездов для эвакуации людей и ликвидации последствий непогоды. Во многих регионах ветер повредил линии электропередачи, оставив без энергии до 16 тысяч домов.
В ноябре, как писал NEWS.ru, Франция серьёзно пострадала от шторма «Амели». На юго-западе страны 140 тысяч домов из-за стихии лишились электричества.
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