https://static.news.ru/photo/e9b60252-23d8-11ea-a775-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Предпоследний («оранжевый») уровень метеорологической тревоги объявлен в 18 департаментах Франции.

Об этом сообщает французская метеослужба. На юго-западе страны повышенный уровень опасности связан с сильными дождями, которые вызвали наводнения. В юго-восточных департаментах синоптики предупреждают о сильных ветрах.

В курортном городе Ментон оползень заблокировал движение по основным автодорогам. В департаменте Вар сотрудникам экстренных служб пришлось совершить около 150 выездов для эвакуации людей и ликвидации последствий непогоды. Во многих регионах ветер повредил линии электропередачи, оставив без энергии до 16 тысяч домов.

В ноябре, как писал NEWS.ru, Франция серьёзно пострадала от шторма «Амели». На юго-западе страны 140 тысяч домов из-за стихии лишились электричества.