Французам не понравились требования Зеленского к Макрону Читатели Le Figaro раскритиковали требование Зеленского к Макрону усилить санкции против России

Фото: Julien Mattia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Читатели газеты Le Figaro раскритиковали требование украинского президента Владимира Зеленского к французскому коллеге Эммануэлю Макрону ввести против России более жесткие санкции из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС. До этого Зеленский заявил, что во время недавнего телефонного разговора попросил президента Франции усилить давление на Москву.

Нам это неинтересно, потому что Россия — влиятельная держава в Европе... Зеленский фактически несет полную ответственность за ситуацию в своей стране, — отметил один из пользователей.

Зеленскому нет доверия, нужно быть профаном, чтобы в это поверить, — пишет пользователь claudejacquem.

Из-за участившихся обстрелов Запорожской АЭС 11 августа Россия запросила заседание Совбеза ООН, а генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Киева и Москвы ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

Ранее стало известно, что Макрон в телефоном разговоре с украинским лидером пообещал финансовую поддержку Киеву и помощь в восстановлении страны. Макрон также пообещал оказать содействие в вывозе зерна из одесского порта.