Француза задержали за травлю мэра Парижа в интернете

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анн Идальго

Французские правоохранители задержали 20-летнего молодого человека, который устроил травлю мэра Парижа Анн Идальго в интернете, сообщает газета Journal du Dimanche. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до трех лет, также ему могут назначить штраф в размере до €30 тысяч.

Скрывавшегося под псевдонимом Pinochet@75surCent установили следователи отдела по борьбе с преступлениями против личности и задержали в четверг, 14 декабря, а затем поместили под стражу, — говорится в сообщении.

По данным издания, злоумышленник проживает в Париже и работает программистом. С июня по сентябрь он выступал против главы города в социальной сети Twitter (X). Мужчина обвиняется в неоднократных призывах к ненависти или насилию в связи с происхождением, угрозах смерти и публичных оскорблениях.

Ранее певица Люся Чеботина сообщила о заказной травле в СМИ, которую организовали ее недоброжелатели. По словам артистки, она часто видит в прессе смонтированные фейковые видео со своих выступлений и лживые факты из своей жизни. Чеботина предположила, что «стала костью у кого-то в горле».

Чеботина также отметила, что «все в этом мире возвращается», и посоветовала тем, кто занимается ее «травлей», делать добрые дела. Певица также обратилась к своим поклонникам с просьбой не верить лжи и поддержать ее.