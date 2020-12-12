Француз выиграл в лотерею €200 миллионов

https://static.news.ru/photo/e7f2bdde-3c5f-11eb-899a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Magnus D/wikimedia.org

Житель Франции выиграл в лотерею €200 млн. Это рекордный выигрыш как для страны, так и за всю историю существования игры в Европе. У обладателя джекпота теперь есть 60 дней на то, чтобы подать заявку и забрать свой приз, а также решить, остаться анонимным или разрешить опубликовать своё имя.

Выигрышные номера в розыгрыше 11 декабря были: 6, 9, 13, 24 и 41, — сообщается на сайте EuroMillions.

Уточняется, что в рамках этого розыгрыша было продано 57,8 млн билетов во всех странах — участницах лотереи, при этом 4,74 млн игроков со всей Европы выиграли в нём призы.

Теперь, когда джекпот в 200 миллионов евро выигран, предел увеличился до 210 миллионов евро, — сообщили организаторы лотереи.

Предыдущий рекорд установил житель Великобритании в 2019 году, он выиграл около €190 млн. Во Франции самый большой выигрыш в лотерею был зафиксирован в размере €170 млн евро.

Как писал NEWS.ru, жительница башкирского села Исянгулово выиграла в лотерею пять тонн асфальта. Розыгрыш был организован в рамках подписной кампании местным изданием. Газета «Зианчуринские зори» проводит такие лотереи уже много лет. При этом призы не символические, а те, которые действительно нужны. На этот раз главным подарком помимо асфальта был телёнок. Призы обеспечивают спонсоры и местная администрация. Пять тонн асфальта доставили победительнице коммунальщики. Работники дорожного хозяйства района уложили его во дворе дома подписчицы.