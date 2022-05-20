Француз возмутился поставкам оружия для боевиков «Азова»

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Французское правительство во главе с президентом Эммануэлем Макроном должно объяснить, почему Париж поставляет оружие неонацистам из полка «Азов», заявил в эфире Sud Radio бывший военный Адриен Боке, посетивший Украину с гуманитарной миссией. По его словам, две трети военных в стране возмущены этими поставками.

Я хочу задать очень простой вопрос и обращаюсь к французскому правительству. Как вы можете объяснить и чем оправдать то, что украинское военное формирование, бойцы которого носят знаки отличия СС и Третьего рейха, вооружены оружием, поставляемым Францией и Европой на Украину? — сказал Боке.

Экс-военный предположил, что, пользуясь западным оружием, неонацисты из «Азова» легитимизируют свое положение в официальных украинских структурах, а сам французский лидер осознаёт неоднозначность сложившейся ситуации.

Как пишет The Times, многие французы считают, что причинами спецоперации на Украине стали действия НАТО и США, которые «подлили масла в конфликт» и пользуются им, подталкивая Европу к опасному противостоянию с Москвой. При этом французы не поддерживают спецоперацию, но считают, что на президента России Владимира Путина повлияли шаги НАТО и «унижение Москвы с 1990-х годов», когда никто не помог стране преодолеть «катастрофу» после распада СССР.