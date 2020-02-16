Житель Франции в День святого Валентина сорвал джекпот в лотерею «Лото» и стал обладателем €13 млн.
Имя победителя не называется. Известно только то, что он проживает в департаменте Сона и Луара на востоке страны. За выигрышем он может обратиться в течение 60 дней. При этом у него есть право потребовать от организаторов лотереи сохранения в тайне своего имени.
В День всех влюблённых повезло ещё 50 участникам лотереи. Они выиграли по €20 тысяч,
Ранее NEWS.ru писал, что житель американского штата Флорида стал победителем лотереи Powerball, сорвав джекпот в размере $394 млн. Организаторы розыгрыша пообещали выплатить магазину, где американец купил счастливый билет, $100 тысяч.
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