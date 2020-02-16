https://static.news.ru/photo/83f684f4-5093-11ea-ba1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Житель Франции в День святого Валентина сорвал джекпот в лотерею «Лото» и стал обладателем €13 млн.

Имя победителя не называется. Известно только то, что он проживает в департаменте Сона и Луара на востоке страны. За выигрышем он может обратиться в течение 60 дней. При этом у него есть право потребовать от организаторов лотереи сохранения в тайне своего имени.

В День всех влюблённых повезло ещё 50 участникам лотереи. Они выиграли по €20 тысяч, сообщает радиостанция France Bleu.

Ранее NEWS.ru писал, что житель американского штата Флорида стал победителем лотереи Powerball, сорвав джекпот в размере $394 млн. Организаторы розыгрыша пообещали выплатить магазину, где американец купил счастливый билет, $100 тысяч.