Француз отправил бывшей девушке более 3,5 тысячи СМС-сообщений с угрозами

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Французская полиция задержала мужчину, который отправил более 3,5 тысячи СМС-сообщений с угрозами своей бывшей девушке.

Молодой человек, уже попадавший ранее в поле зрения правоохранителей, был задержан 4 января, передаёт издание Progres. Начиная с ноября мужчина не давал покоя своей бывшей сожительнице, угрожал ей убийством, много раз звонил и отправил ей за 10 дней 3565 СМС-сообщений.

Все события происходили в коммуне Вийёрбан на востоке Франции. После задержания 26-летний мужчина признал свою вину и временно был отпущен на свободу. Суд позже рассмотрит его дело по существу.

Кроме того, в Броне (коммуна во Франции) женщина подверглась насилию — её бывший молодой человек ударил ногой и кулаком по лицу. Пострадавшей удалось сбежать к своей семье и вызвать полицию. Злоумышленник предстал перед судом во вторник, 5 января. Его приговорили к 18 месяцам лишения свободы, из которых 10 месяцев условно.

Как сообщал NEWS.ru, полиция Нидерландов в начале ноября задержала мужчину с острым предметом в школе, которую посещают принцессы Нидерландов Амалия, Алексия и Ариана. Учебное заведение находится в Гааге. По предварительным данным, гражданин страдает психическим заболеванием.