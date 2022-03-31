Францию заинтересовала возможность стать гарантом безопасности Украины

Франция внимательно изучит возможное предложение стать гарантом безопасности украины. Об этом заявил глава фанцузского МИД Жан-Ив Ле Дриан в интервью изданию Le Figaro. При этом он негативно оценил очередной раунд российско-украинских переговоров, прошедших 29 марта в Стамбуле.

Мы обратили внимание на предложения Владимира Зеленского. Если к нам с ними обратятся, мы изучим их с большим и позитивным вниманием. Очевидно, что нейтральный статус (Украины) невозможен без гарантий безопасности, — сказал французский дипломат.

Одновременно с этим Ле Дриан без оптимизма оценил состоявшийся в Стамбуле четвёртый раунд оченых переговоров между РФ и Украиной. По мнению главы французского МИД, они «не ознаменовали никакого прорыва».

В ходе переговоров Киев предложил новую систему гарантий безопасности для Украины. В качестве гарантов безопасности украинские власти видят Совбез ООН, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

В этой связи министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности по окончании спецоперации РФ.

В свою очередь Великобритания также готова выступить в качестве гаранта безопасности Украины, если поступит такое предложение.

При этмо США заявили, что в настоящее время не готовы сказать ничего конкретного в контексте предоставления возможных гарантий безопасности Украине.