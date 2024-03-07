Францию обвинили в затягивании создания фонда помощи Украине Euractiv: власти Франции затягивают создание фонда военной помощи Украине

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Правительство Франции затягивает создание фонда военной помощи Украине (UAF), усложняя решение ключевых вопросов, сообщает издание Euractiv со ссылкой на мнения европейских дипломатов. В частности, Париж требует гарантий того, что военная техника для украинской армии будет закупаться исключительно в странах Евросоюза, отмечают они.

Сохраняются вопросы о происхождении техники, которую можно будет совместно приобрести в рамках UAF, — заявили источники издания.

При этом подчеркивается, что Париж готов сделать некоторые исключения. В частности, Франция согласна на предложение Чехии закупить около 800 тысяч артиллерийских снарядов и других боеприпасов для ВСУ в третьих странах. Создание фонда должно быть согласовано уже в ближайшие дни, общая сумма выделяемой Украине помощи составит примерно €5 млрд.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских солдат на Украину. По мнению Патрушева, заявление Макрона является следствием провала летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины. При этом он подчеркнул, что риторика французского лидера подтверждает участие Запада в военном конфликте.