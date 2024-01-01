Францию накрыла волна беспорядков в новогоднюю ночь Глава МВД Франции Дарманен сообщил о задержании 380 человек за беспорядки

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Франции в новогоднюю ночь жители страны устроили беспорядки, сообщил в Twitter (Х) министр внутренних дел Жеральд Дарманен. По его данным, 745 автомобилей было сожжено, всего задержали 380 участников беспорядков.

По сравнению с прошлым годом сожгли на 10% меньше автомобилей <...>. Произведено 380 задержаний по всей стране, это также на 10% меньше, — сообщил Дарманен.

Ранее беспорядки прошли в Сербии. Несогласные с итогами выборов в стране вышли на массовые митинги перед администрацией Белграда. Президент Александр Вучич сообщил, что в ходе беспорядков двое полицейских получили серьезные травмы, 35 протестующих задержаны.

Исполняющий обязанности мэра сербской столицы Александр Шапич заявил, что к беспорядкам в центре Белграда можно применить термин «майданизация». По его словам, если власти позволят гражданам бороться за политические цели посредством насилия, то скоро государства не станет.

Известно, что в ходе беспорядков протестующие серьезно повредили здание городской администрации, представляющее историческую ценность. И. о. мэра сделал соответствующее заявление после осмотра постройки. Он также обратился к людям, которые хотят прийти к власти путем анархии. По его словам, им необходимо понять, что таким образом они уничтожат страну, которая больше не сможет защищать граждан.