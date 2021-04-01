Франция заявила о разных позициях с ФРГ по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/4e2cfca0-9385-11eb-a2d4-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

У Парижа и Берлина разные позиции относительно проекта газопровода «Северный поток — 2». В настоящее время страны ведут переговоры, чтобы в итоге прийти к общему мнению. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщил государственный секретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.

Он отметил, что ещё год назад президент страны Эммануэль Макрон заявил, что республика настороженно относится к «Северному потоку — 2». Всё дело в том, что реализация проекта создаёт зависимость от Москвы, подчеркнул Бон.

Госсекретарь при МИД Франции также сказал, что государство ведёт по поводу «Северного потока — 2» переговоры с Германией.

Потому что изначально у нас разные позиции, как это иногда случается в Европе. И мы пытаемся найти общую позицию, чтобы не разобщаться, — заметил Бон в эфире телеканала BFMTV.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств. Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте.

Как ранее передавал NEWS.ru, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии отклонило протест природоохранных организаций Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы против строительства «Северного потока — 2». Экологи подавали протестное заявление 18 января.