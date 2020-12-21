Франция приостанавливает сообщение с Великобританией из-за нового штамма

https://static.news.ru/photo/94004c5c-42f2-11eb-bcf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: MANDOGA MEDIA/Global Look Press

Власти Франции приняли решение о закрытии транспортного сообщения с Великобританией в связи с выявлением новой мутации коронавируса, заявил французский премьер-министр Жан Кастекс.

Ограничения начнут действовать с полуночи 20 декабря, передвижения будут невозможны в течение 48 часов. Границы закрыли для всех видов транспорта, а не только для самолётов, как это сделали в других странах.

Учитывая новые санитарные риски и ожидая оценки ситуации, все потоки людей из Соединённого Королевства во Францию приостанавливаются с полуночи сегодня на 48 часов и для всех видов транспорта, — написал глава правительства в Twitter.

Соответствующее решение кабмин принял в ходе прошедшего совета безопасности по теме санитарной ситуации. По его словам, двухдневный период позволит французским властям прояснить ситуацию с новым штаммом COVID-19, обеспечить координацию с партнёрами по Европейскому союзу и провести работу для решения ситуации с французами, находящимися на территории Соединённого Королевства.

Nous invitons l'ensemble des ressortissants franÃ§ais Ã rÃ©aliser un test PCR qui pourra Ãªtre exigÃ© pour toute entrÃ©e sur le territoire franÃ§ais Ã partir du Royaume-Uni, Ã lâissue du dÃ©lai de prÃ©caution de 48 heures. pic.twitter.com/HRiIaZhOD9 — Jean Castex (@JeanCASTEX) December 20, 2020

Ранее власти Италии, Болгарии и Ирландии приняли решение о закрытии авиационного сообщения с Великобританией в связи с распространением новой мутации коронавируса. Также границу с Великобританией из-за нового штамма COVID-19 планируют закрыть Германия, Нидерланды, Латвия и Бельгия. Аналогичные меры рассматривают в Израиле.

Накануне британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщают, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой, писал NEWS.ru.