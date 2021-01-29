Франция закрыла границы для прибывающих из стран вне ЕС

https://static.news.ru/photo/e6aa1bd0-626a-11eb-a626-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Франции приняли решение о запрете въезда в страну всех, кто прибывает из стран, не входящих в Европейский союз, сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.

Кроме того, будет запрещено выезжать из Франции за пределы Евросоюза.

Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств, — сказал он.

Выезжать из Франции в страны ЕС можно будет только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Исключение сделано для работников, которые проживают возле границы и трудятся в соседних странах.

Соответствующее решение правительства страны вступает в силу с 00:00 31 января по местному времени (02:00 мск), передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Сингапуром и Грецией с 8 февраля. Такое решение было принято после совещания и с учётом эпидемиологической обстановки. Сейчас в России восстановлено авиасообщение с Турцией, Египтом, Швейцарией, ОАЭ, Танзанией, Белоруссией, Киргизией, Южной Кореей, Мальдивами, Сербией, Эфиопией, Кубой, Индией, Вьетнамом, Катаром, Финляндией и Сейшельскими Островами, писал NEWS.ru.