Politico: США вывело из себя приглашение России на годовщину в Нормандии

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Высадка в Нормандии (операция «Нептун»), 1944 год

США не одобрили приглашение России Францией на мероприятие, приуроченное к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии, передает Politico. Как стало известно изданию, у американских чиновников это вызвало раздражение.

Мы подчинимся правительству Франции, которое организует памятные мероприятия в Нормандии. Но, возможно, это напомнит россиянам, что они действительно когда-то воевали с настоящими нацистами, а не с воображаемыми, — сказал один из собеседников издания из администрации президента США.

Кроме того, анонимный источник из британского правительства заявил, что в Лондоне обеспокоены последними действиями французского лидера Эммануэля Макрона. Среди них числятся встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и отправка своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина. Собеседник подчеркнул, что Макрон «видит себя выше и надеется стать миротворцем» в конфликте на Украине, в Британии это сочли «совершенно неуместным».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сравнил Эммануэля Макрона с ежом. По его словам, глава республики «изо всех надеется», что его стране не придется вступать в боевые действия на Украине.