Франция высказалась на тему признания талибов

В настоящий момент вопрос признания талибов в Афганистане не является актуальным для Франции, заявил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан телеканалу BFMTV.

Вопрос о признании [талибов] не является актуальным для Франции сейчас, — заявил французский министр.

Он добавил, что власть не может считаться легитимной, если её взяли силой.

Политик уверен, что говорить о признании режима талибов следует, когда они покажут своими делами, что привержены нормам международного права. Для этого им следует отпустить всех людей, желающих покинуть Афганистан, добавил министр.

По его словам, международное сообщество едино в подходе по Афганистану. Ситуация в стране будет обсуждаться на уровне глав МИД стран Группы Семи и в НАТО.

15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» вошли в Кабул без боя. В течение нескольких часов контроль над афганской столицей был установлен. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. Он заявил, что не хотел допустить кровопролития. Страны Запада начали эвакуировать своих граждан. В посольстве России в Кабуле заявили, что занимаются проработкой вывозных рейсов. Дипломаты заверили, что постараются «помочь всем».