Франция выразила неудовлетворенность контрнаступлением Украины Макрон: контрнаступление Украины в последние месяцы прошло не по плану

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение последних месяцев прошло совсем не так, как ожидалось, признал в эфире телеканала France 2 президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, сейчас для Киева на фронте сформировалась сложная ситуация.

У украинской армии большие потери, у них есть пределы по снарядам и ракетам. Сейчас на 10 снарядов, выпущенных Россией, они отвечают одним, — отметил французский лидер.

Вооруженные силы РФ также имеют преимущество в том, что касается численности личного состава, добавил Макрон. В то же время у ВСУ по этому показателю «есть пределы».

Ранее глава республики заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия не победила в конфликте на Украине. По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в зону СВО, но консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось. При таком развитии событий столкновение между Россией и НАТО будет неизбежным, констатировали в Кремле.

Кроме этого, обозреватель издания The American Conservative Дуг Бандоу писал, что слова Макрона об отправке солдат в зону спецоперации провоцируют конфликт с РФ. Предложение президента Франции, по его мнению, способно привести к более широкому и разрушительному столкновению. Вашингтону и Брюсселю вместо этого следует сосредоточиться на том, чтобы решить конфликт мирным путем, считает автор.