Франция выделила €500 млрд на восстановление экономики страны

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о выделении из бюджета €500 млрд для поддержки экономики страны в условиях пандемии коронавируса.
Мы мобилизовали около €500 млрд для поддержки экономики страны. Это беспрецедентно, и я хочу, чтобы все это осознали. Это шанс для экономики. Во многих ли странах это было сделано? — цитирует Макрона ТАСС.
По словам Макрона, французское правительство приняло все возможные меры для защиты занятости и помощи всем гражданам.
Был введён режим технической безработицы, предоставлены займы предприятиям и фирмам, — добавил французский лидер.
Помимо этого, президент Франции заявил о намерениях осуществлять инвестиции в школьное и университетское образование.
Как информировал NEWS.ru, Макрон сообщил о первой победе над коронавирусом. Однако он подчеркнул, что пандемия ещё не завершилась.