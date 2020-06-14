Франция выделила €500 млрд на восстановление экономики страны

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Поездки в соседние с Францией страны Евросоюза граждане страны смогут совершать с 15 июня. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон во время телевизионного обращения к нации.

Отправиться путешествовать по всему миру французы смогут с 1 июля. С понедельника французы смогут свободно путешествовать в страны Евросоюза. В другие страны за пределами Европы с нормализованной эпидемиологической ситуацией —...