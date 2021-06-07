Франция вместе с РФ продолжит урегулировать конфликт между Баку и Ереваном

https://static.news.ru/photo/837305cc-c7c8-11eb-96d9-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: diplomatie.gouv.fr

Продолжать усилия по деэскалации напряжённости между Азербайджаном и Арменией намерен Париж в тесной координации с Москвой. Об этом говорится в сообщении МИД Франции, выпущенном по итогам телефонных переговоров главы ведомства Жан-Ива Ле Дриана с российским и немецким коллегами Сергеем Ларовым и Хайко Маасом.

Министр упомянул полную мобилизацию Франции для достижения деэскалации напряжённости между Арменией и Азербайджаном и урегулирования нерешённых вопросов, возникших в результате конфликта между двумя странами осенью прошлого года. Он подтвердил наше желание продолжать тесно координировать свои действия с Россией для этого, в частности, в рамках сопредседательства в Минской группе, которое мы берём на себя совместно с США, и на соответствующих международных форумах, — говорится в сообщении французского МИД.

Также в ведомстве упомянули, что французский министр подчеркнул важность начала переговоров между сторонами «без каких-либо свершившихся фактов на местах для решения вопросов демаркации и делимитации границы».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.