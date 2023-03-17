Франция в ярости из-за пенсионной реформы: чем она отличается от российской Во Франции призвали к общенациональной забастовке в связи с пенсионной реформой

Фото: Евгений Полойко/РИА Новости

Протесты против пенсионной реформы продолжаются в Париже

Полиция 17 марта разогнала участников акции против пенсионной реформы с площади Согласия в Париже, это произошло после продолжавшихся восемь дней уличных протестов по всей Франции. На пике протестов, по данным полиции, в демонстрациях участвовало более 1,1 млн человек. Для сравнения, самая массовая манифестация «желтых жилетов» в ноябре 2018 года собрала 106 тысяч участников. Тем временем профсоюзы и депутаты от компартии призвали к общенациональной забастовке 23 марта. NEWS.ru выяснил, почему повышение пенсионного возраста привело французов в ярость и чем пенсионная реформа этой страны отличается от российской.

Чем вызваны протесты во Франции

Сенат Франции 13 марта одобрил правительственный законопроект, который устанавливает возраст выхода на пенсию в 64 года. До сих пор французы отправлялись на заслуженный отдых по достижении 62 лет — это один из самых низких пенсионных возрастов в Европе (в большинстве стран ЕС пенсионный возраст — 65 лет). Поэтому президент Эммануэль Макрон полагает, что у него в этом плане есть пространство для маневра.

Тем не менее закон прошел через верхнюю палату парламента не без труда: за реформу проголосовало 195 сенаторов, против — 112. Согласно соцопросам, две трети французов выступают против реформы. Это соотношение может стать ключевым для судьбы законопроекта. Перевес сторонников реформы недостаточно велик, чтобы она стала законом автоматически. Именно это вдохновляет протестующих.

Чтобы повысить пенсионный возраст, несмотря на все протесты, власти пошли на хитрость. 17 марта законопроект должен был быть поставлен на голосование в нижней палате французского парламента. Но правительство воспользовалось правом принять закон в обход нижней палаты (статья 49.3 Конституции Франции), чтобы избежать опасности голосования против.

Это уже вторая попытка Макрона заставить французов работать дольше. Первая была предпринята в 2019 году. Тогда это тоже привело к масштабным протестам, которые вынудили правительство временно отказаться от реформы. Сейчас Елисейский дворец пошел ва-банк.

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press Парламентская сессия в Национальном собрании, во время которой премьер-министр задействует статью 49.3 для принятия пенсионной реформы

Приведет ли реформа к отставке правительства

Кроме того, статья 49.3 конституции Пятой республики позволяет оппозиции вынести вотум недоверия правительству, за который парламент будет обязан проголосовать. Вотум может быть вынесен на основании того, что правительство утвердило закон без учета мнения парламента — такие полномочия у президента Франции есть согласно той же статье 49.3. Как пишет газета Le Monde, если станет ясно, что у вотума недоверия есть высокий шанс состояться, президент Макрон может сыграть на опережение — распустить Нацсобрание и объявить новые выборы.

Масла в огонь протестов подливает теперь уже не только содержание закона, но и то, каким путем он был принят.

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима. Я привержена нашей социальной модели, и эта реформа — плод компромисса, с которым согласились законодатели обеих палат парламента. Я готова взять на себя за нее ответственность», — сказала премьер-министр Элизабет Борн.

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Почему власти хотят повысить пенсионный возраст

Президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Элизабет Борн объясняют спешку тем, что если реформу не запустить немедленно, это приведет пенсионную систему к 2030 году в состояние хронического дефицита: отчислений работающих граждан будет не хватать на выплату текущих пенсий. Дефицит, согласно заявлениям правительства, возникнет из-за того, что продолжительность жизни французов постоянно растет, тогда как рождаемость снижается. Это приводит к старению населения в целом и увеличению нагрузки на пенсионный бюджет страны.

В чем смысл пенсионной реформы Франции

Закон предполагает:

повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет;

увеличение рабочего стажа для получения права на полную пенсию;

отмену привилегий для работников ряда секторов по срокам выхода на пенсию и ее размеру;

более ранний (в 62 года) выход на пенсию для тех, кто начинает трудовой стаж в 20-летнем возрасте или моложе. Это положение распространяется также на полицейских, пожарных и работников других чрезвычайных служб;

возможность последние два предпенсионных года работать неполный день без потери стажа.

Переход на новую систему планируется осуществлять постепенно до 2030 года: пенсионный возраст будет повышаться ежегодно на три месяца начиная с текущего года.

Чтобы претендовать на 100-процентную пенсию по достижении 64 лет, француз должен будет иметь трудовой стаж не менее 43 лет. В этой части реформы отсчет начнется с 2027 года.

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press Парламентская сессия в Национальном собрании Франции

Пенсионные реформы во Франции и России: в чем отличие

Помимо нежелания большинства людей трудиться лишние два года жизни, отдельные категории граждан воспринимают ряд положений реформы как несправедливые.

По данным газеты Le Monde, к категориям, которые оказываются в заведомо проигрышном положении, относятся:

родители, бравшие отпуска по уходу за детьми (если декретный отпуск составил три года, им придется работать до 67 лет, чтобы претендовать на полную пенсию);

студенты высших учебных заведений (если учеба в вузе длится четыре или шесть лет, им придется работать на соответствующее количество лет дольше);

люди, начавшие трудовой стаж с 16-летнего возраста (чтобы выйти на пенсию в 58, как сейчас, им нельзя будет делать перерывы в работе дольше чем на один год, тогда как сейчас можно сделать перерыв на два года).

Авторы реформы попытались подсластить пилюлю, обещая, что одновременно будет повышен минимальный размер пенсий — он к 2030 году достигнет 85% от уровня минимальной зарплаты (в текущем году «минималка» составляет во Франции €1200 в месяц). Эта мера коснется не только будущих, но и нынешних пенсионеров. По словам Элизабет Борн, сегодня минимальные пенсии получает примерно 2 млн французов и эта категория от реформы только выиграет.

Закон о пенсионной реформе, принятый в РФ в октябре 2018 года, также вызывает недовольство граждан, однако до стихийных уличных протестов в России дело никогда не доходило.

Российская пенсионная реформа подразумевает переходный период до 2028 года и предусматривает:

повышение возраста выхода на пенсию сразу на пять лет: для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60;

сохранение прежнего пенсионного возраста в 60/55 лет для ряда категорий граждан (медработники, педагоги, артисты, коренные народы Крайнего Севера, работники вредных производств, многодетные матери);

введение добровольной накопительной части пенсии и гарантированного пенсионного плана;

отмену ранее действовавшей системы пенсионных баллов.

С 2014 года имеющиеся на тот момент накопительные части пенсий россиян заморожены на неопределенный срок, а обязательные страховые взносы направляются полностью на формирование страховой части пенсий.