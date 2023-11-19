Франция испытала межконтинентальную баллистическую ракету Франция успешно провела пуск баллистической ракеты M51.3

Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Франция провела успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты M51.3, говорится в Twitter-аккаунте (X) Минобороны республики. Запуск осуществлялся под руководством генерального управления вооружений (DGA). О тестовом пуске этого снаряда без ядерной боеголовки также написал в X глава военного ведомства этой страны Себастьян Лекорню. По его словам, данное событие увековечивает доверие к ядерному сдерживанию и демонстрирует превосходство французского сектора пусковых установок.

Сегодня вечером c ракетно-испытательного центра Бискаросс успешно проведен испытательный пуск ракеты М51 без ядерной боевой части. Цель: защищать жизненно важные интересы Франции при любых обстоятельствах, — говорится на канале Минобороны Франции.

В начале ноября американские военные взорвали над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Командование военно-вооруженных сил подтвердило, что при испытательном пуске возникли неполадки, причину которых будут выяснять специалисты. Военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что Минобороны США отдало приказ ликвидировать Minuteman III в ходе тестового полета из-за отказа двигателей, навигационной или топливной системы.