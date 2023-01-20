Франция укрепит силы ядерного сдерживания

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Франция намерена укрепить силы ядерного сдерживания, заявил президент страны Эммануэль Макрон на выступлении перед командованием ВС страны, которое транслировалось в Twitter Елисейского дворца. Он также объявил об увеличении военного бюджета страны более чем на €100 млрд.

Мы должны укрепить национальные силы сдерживания <...> ядерные силы являются элементом, который ставит Францию в особое положение среди других стран ЕС, — сказал французский лидер.

Он добавил, что, согласно закону о военном программировании (LPM), военный бюджет с нынешних €295 млрд должен в период с 2024 по 2030 годы вырасти до €400 млрд. В частности, только финансирование разведки в указанные сроки увеличится на 60%.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается быстро менять свою ядерную доктрину, но ее установки сопоставляются с положениями, принятыми в США. Он добавил, что отечественные эксперты анализируют доктринальные установки других стран в том числе с учетом развития общей ситуации.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь,отметил, что РФ вправе применить ядерное оружие в строгом соответствии с основами государственной политики в области ядерного сдерживания. По его словам, это будет сделано, если на Россию и ее союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений, а также при агрессии с использованием обычного оружия, если речь идет об угрозе существованию государства.