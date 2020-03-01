https://static.news.ru/photo/3fb6b77e-5bf0-11ea-99e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Daniel Cole/ТАСС

Во Франции коронавирусом заразились 130 человек. В Европе больше инфицированных зарегистрировано только в Италии. Об этом заявил генеральный директор управления здравоохранения республики Жером Саломон.

По данным на 1 марта, во Франции коронавирус диагностирован у 130 человек — двенадцати удалось излечиться, двое умерли, 116 были помещены на карантин, передаёт Sante Publique France.

В Европе больше случаев инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрировано только Италии. Там COVID-19 диагностирован у 1577 человек, из них выздороветь удалось 83.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 86 983 человека — большая часть в Китае, умерли 2978 человек, вылечились 42 139.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.