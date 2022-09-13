Франция обратится к СБ ООН по ситуации на границе Азербайджана

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе

Франция намерена созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с обострением ситуации на границе Азербайджана и Армении, передает РИА Новости. Ситуация на границе обострилась в ночь на 13 сентября. Евросоюз призвал Баку и Ереван к снижению напряженности и прекращению интенсивных обстрелов на границе

Франция вынесет эту ситуацию на обсуждение Совета безопасности ООН, в котором она на данный момент является председателем​, — говорится в сообщении.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.

Позднее Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах с 09:00 по местному времени (08:00 мск).

Политолог Сергей Марков в разговоре с NEWS.ru ранее сообщил, что эскалация конфликта в приграничной зоне выгодна Соединенным Штатам, поскольку если Россия вступится за союзника по ОДКБ Армению, то на сторону Азербайджана встанет Турция из-за чего вспыхнет конфликт между Москвой и Анкарой. В случае же, если Россия этого не сделает, то существует риск того, что Армения покинет организацию. Эксперт подчеркнул, что Турция всячески способствует России в обходе западных санкций.