Франция собралась продать Армении средства ПВО Минобороны Франции: Париж оформит договор с Ереваном о покупке вооружений ПВО

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Париж и Ереван оформят договоренности о покупке французских вооружений, в том числе в сфере ПВО, сообщил в интервью газете Le Parisien министр обороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, подписание документов состоится в воскресенье, 22 октября. Министр подчеркнул, что Армении «необходимо позволить защитить» гражданское население и обеспечить защиту границ.

Завтра мы официально оформим приобретение Арменией определенного количества вооружений у французских производителей, в частности, подписанием контракта, который позволит стране обеспечить защиту своего неба, — сказал Лекорню.

3 октября глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Париж одобрил предоставление военной техники Армении в планируемом межгосударственном договоре. Глава дипломатического ведомства также приветствовала решение армянского парламента о ратификации Римского статута МУС.

Позднее Себастьян Лекорню уточнил, что Франция продаст Армении вооружение оборонительного характера. По его словам, это решение является частью стратегии Парижа по поддержке безопасности Еревана и укреплению его обороноспособности.