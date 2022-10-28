Франция считает ложными данные о «грязной бомбе» на Украине МИД Франции назвал ложными сообщения о готовности Украины применить «грязную бомбу»

Фото: shutterstock

Французская сторона считает ложными заявления о том, что Украина планирует применить «грязную бомбу», заявила официальный представитель МИД страны Анн-Клер Лежандр в интервью телеканалу LCI. Она добавила, что не видит никаких оснований так думать.

Мы считаем, что эти заявления ложные, нет никаких оснований для подобных обвинений, — сказала она.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что эксперты МАГАТЭ отправятся в Киев и Желтые Воды в связи с предупреждением Москвы о подготовке «грязной бомбы» украинской стороной. О ее возможном применении Киевом сообщили в Минобороны РФ.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что недоверие США и НАТО к сообщениям о «грязной бомбе» на Украине свидетельствует о несерьезном отношении к этой проблеме. По его словам, такой подход непозволителен на фоне серьезной опасности.