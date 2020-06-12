Европа

Франция с 15 июня откроет границы для стран ЕС

09:58, 13 июня 2020 13
Фото: Vincent Isore/www.imago-images.de/Global Look Press

Власти Франции с 15 июня откроют внутренние границы для стран Европейского союза. Об этом говорится в совместном заявлении на сайте французского МИД.

Отмечается, что ограничения сняты также для Андорры, Лихтенштейна, Исландии, Монако, Сан-Марино, Норвегии, Ватикана и Швейцарии.

С учётом благоприятного развития ситуации в здравоохранении во Франции и Европе <...> Франция с 00:00 15 июня снимает все ограничения на пересечение своих внутренних границ, сухопутных, воздушных и морских <...>, — говорится в заявлении.

Внутренние границы большинства стран — членов Евросоюза откроются с 15 июня, оставшиеся государства снимут транспортные ограничения, введённые из-за пандемии, до конца месяца.

Как ранее писал NEWS.ru, Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам Европейского союза оставить свои внешние границы закрытыми до 30 июня.

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