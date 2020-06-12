Франция с 15 июня откроет границы для стран ЕС

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Бывший украинский лидер Пётр Порошенко, который активно выступал за ликвидацию русского языка на Украине, неожиданно перешёл с украинского языка на русский в здании Генпрокуратуры страны.

Вместе с группой поддержки [Пётр Порошенко] вломился в офис генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и пытался (по её словам) оказать на неё давление <...> высказывая генпрокурору своё недовольство, Порошенко вначале перешёл...