Франция с 15 июня откроет границы для стран ЕС

Власти Франции с 15 июня откроют внутренние границы для стран Европейского союза. Об этом говорится в совместном заявлении на сайте французского МИД.
Отмечается, что ограничения сняты также для Андорры, Лихтенштейна, Исландии, Монако, Сан-Марино, Норвегии, Ватикана и Швейцарии.
С учётом благоприятного развития ситуации в здравоохранении во Франции и Европе <...> Франция с 00:00 15 июня снимает все ограничения на пересечение своих внутренних границ, сухопутных, воздушных и морских <...>, — говорится в заявлении.
Внутренние границы большинства стран — членов Евросоюза откроются с 15 июня, оставшиеся государства снимут транспортные ограничения, введённые из-за пандемии, до конца месяца.
Как ранее писал NEWS.ru, Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам Европейского союза оставить свои внешние границы закрытыми до 30 июня.
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