Франция решила приостановить финансирование одного из агентств ООН МИД Франции: Париж приостановил финансирование БАПОР из-за связей с ХАМАС

Франция приостановила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщается на сайте МИД страны. Решение принято на фоне сообщений о возможных связях членов организации с палестинским движением ХАМАС.

Речь идет о сведениях, которые указывают на причастность сотрудников БАПОР к нападению ХАМАС на израильские города 7 октября.

Мы ожидаем, что расследования, начатые в последние дни, прольют свет на прошлые события и будут сопровождаться конкретными мерами, которые будут быстро реализованы, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Франция оказывает значительную гуманитарную поддержку гражданскому населению Газы. В частности, в 2023 году было выделено почти 60 млн евро на действия БАПОР.