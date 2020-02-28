https://static.news.ru/photo/2c692360-5a55-11ea-be9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Франции разрешило работодателям без согласия сотрудников переводить их на удалённый формат работы из-за распространения коронавируса в Европе.

Если занимаемая должность позволяет, то удалённая работа является предпочтительным решением, — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление французских властей.

Уточняется, что такая организация труда обычно предполагает согласие как работодателя, так и сотрудника. Однако в случае эпидемиологической опасности возможен перевод на удалённую работу без согласия специалиста.

Ранее NEWS.ru писал, что французский Минздрав отчитался о более чем двукратном увеличении числа заражённых коронавирусом COVID-19 на территории страны: с 18 до 38 человек. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, 12 новых заболевших заразились от одного инфицированного — пациента из департамента Уаза на севере страны.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 28 февраля, во всём мире заболели 83 376 человек — большая часть в Китае, умерли 2858 человек, вылечились 36 551.

Всемирная организация здравоохранения повысила риск распространения в коронавируса во всём мире на «очень высокий». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.