Франция пятый год не выпускает российского футбольного фаната из тюрьмы Mash: санкции мешают Франции с 2018 года депортировать футбольного фаната в РФ

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Власти Франции пятый год не позволяют футбольному фанату из России, отбывающему срок в тюрьме за драку, вернуться на родину из-за санкций и отсутствия прямого авиасообщения, пишет Telegram-канал Mash. Мужчина был осужден за потасовку с английскими болельщиками во время Евро-2016.

Россиянин уже отбыл более половины срока, и его адвокат летом 2022 года пытался добиться права на депортацию, чтобы клиент завершил срок в исправительной колонии на территории России. Французское правосудие ссылается на невозможность экстрадиции.

Двое граждан РФ, включая осужденного, в 2018 году были сняты с рейса Мюнхен — Бильбао и доставлены во Францию по обвинению в участии в беспорядках по предварительному сговору на Евро-2016. По версии следствия, мужчины завязали драку с болельщиками сборной Великобритании.

В конце ноября в Москве после ретроматча ветеранов «Локомотива» и ЦСКА футбольный фанат нанес удары двум полицейским. Молодого человека разозлило, что покидающие «РЖД Арену» люди идут слишком медленно. 27-летний поклонник спорта, двигаясь в толпе, начал кричать и призывать всех прорвать оцепление полицейских, которые следили за общественным порядком. Однако никто в толпе на его возгласы не реагировал.

Когда мужчина поравнялся с правоохранителями, то набросился на двоих из них. 40-летнего майора он ударил кулаком в лицо, а 36-летнего прапорщика — с ноги в колено. Нападавшего тут же задержали.