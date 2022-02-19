Франция призвала своих граждан покинуть Украину, сообщает агентство France24 со ссылкой на МИД республики. Министерство иностранных дел Германии в субботу, 19 февраля, также попросило своих гражданам покинуть Украину. Ранее с подобными заявлениями выступали Великобритания и США.

Франция призвала своих граждан покинуть Украину, на фоне заявлений ОБСЕ в Украине резком увеличением кинетической активности вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, — сообщает агентство.

Ранее в Министерстве иностранных дел Великобритании сообщили, что посольство на Украине временно переезжает из Киева во Львов. При этом дипломаты призвали всех граждан страны покинуть Украину немедленно, пока ещё доступен коммерческий транспорт. Отмечается, что эти меры связаны с наращиваем российских войск на границе с Украиной.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов. Он отметил, что дипмиссия «продолжит поддерживать контакты с правительством Украины» и координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации.

Стало известно, что НАТО временно закрывает свой офис в Киеве и перемещает сотрудников в Брюссель и Львов. Однако Альянсе подтвердили, что сотрудники организации полностью пока не покинут Украину.

Накануне вечером, 18 февраля, президент США Джо Байден заявил, что Россия может начать своё «вторжение» на Украину в ближайшие дни. Он подчеркнул, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.