Франция призвала страны Европы к большей автономии от США Глава МИД Франции Колонна: Европе нужно искать большей автономии от США

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Европе нужно добиться большей автономии от США, дабы не оглядываться на результаты каждых выборов в этой стране. Такое мнение выразила в интервью газете Le Parisien министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Она также отметила, что на американских промежуточных выборах 8 ноября демократы не показали тех результатов, которых от них ждали.

Я просто скажу, что если европейцы не хотят жить в напряжении перед каждыми американскими выборами, то им следует найти путь большей автономии, — заявила Колонна.

При этом она добавила, что это не означает большего дистанцирования от США.

Комментируя результаты промежуточных выборов в американский конгресс, французский дипломат подчеркнула, что представители Демократической партии США не показали «выдающихся результатов», которых от них ожидали, однако окончательные выводы делать еще рано, поскольку процесс подсчета голосов избирателей продолжается.

Промежуточные выборы в Конгресс США прошли 8 ноября. Согласно прогнозам телеканала NBC, республиканцы могут получить в палате представителей 220 голосов против 215 у демократов. В настоящее время подсчет продолжается.

В свою очередь Fox News со ссылкой на собственные источники сообщил, что после того как демократ Марк Келли переизбрался в сенат от Аризоны, Демократической партии осталось получить одно место для контроля над верхней палатой. Келли опередил республиканца бизнесмена Блейка Мастерса, кандидатуру которого в начале лета поддержал экс-президент США Дональд Трамп.