Франция призвала к восстановлению доступа к Лачинскому коридору

Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

МИД Франции призвал восстановить доступ к Лачинскому коридору, который связывает Армению и Карабахский экономический регион Азербайджана. В ведомстве предупредили о серьезных гуманитарных последствиях из-за приостановки движения по коридору, сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике МИД Пятой республики.

Агентство отмечает, что во Франции выразили сожаление из-за нарушения движения транспорта по Лачинском коридору.

Франция призывает к безоговорочному восстановлению доступа [к Лачинскому коридору], — цитирует агентство МИД Франции.

В Париже добавили, что для соблюдения прав проживающего в Карабахском экономическом регионе населения необходимы поставки грузов туда.

Армяне 12 декабря вышли на митинг против российских миротворцев в Ханкенди. Дорога в Армению закрылась. До этого азербайджанские экологи организовали в Шуше акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений, которые находятся под временным контролем российских миротворцев.

Ранее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон призывает Баку разблокировать Лачинский коридор. По его словам, закрытие коридора, связывающего Армению и Карабахский экономический регион Азербайджана, несет гуманитарные последствия.