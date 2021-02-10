Франция призвала ЕС к твёрдой реакции на отравление и арест Навального

https://static.news.ru/photo/8e27f2c0-6bcf-11eb-b123-96000091f725_660.jpg Фото: france.diplomacy/facebook.com

Европейскому союзу следует твёрдо отреагировать на последние действия российских властей, особенно на отравление и последующий арест политика Алексея Навального, заявил представитель Министерства иностранных дел Франции.

Он напомнил, что 22 февраля Совет ЕС по иностранным делам будет рассматривать дальнейшие отношения с Россией после визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Последние события, в частности касающиеся ситуации с Алексеем Навальным, будут полностью интегрированы в это обсуждение. Необходима единая, твёрдая и всеобщая реакция со стороны Европейского союза, — подчеркнул он.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, поддерживает ли Франция предложение Борреля о введении санкций в отношении представителей российской власти и близких к ней людей, передаёт РИА Новости.

Накануне глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Эстония, Литва, Латвия и Польша ведут подготовку санкций в отношении российских чиновников и близких к власти людей, которые несут ответственность за задержание политика Алексея Навального и его арест.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель допустил, что инициирует новые санкции против России. Он заявил Европарламенту, что может воспользоваться соответствующим правом. Боррель анонсировал обсуждение новых санкций и других мер сдерживания на встрече глав МИД стран Евросоюза. Она запланирована на 22 февраля, писал NEWS.ru.