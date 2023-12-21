Франция признала провал попытки сдержать Россию Макрон заявил, что Евросоюз «не преуспел» в сдерживании России

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Эммануэль Макрон

Странам Евросоюза не удалось сдержать Россию, так как все попытки надавить на Москву и подтолкнуть ее к завершению специальной военной операции провалились, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, которые приводит телеканал France 5, Европа должна продолжать оказывать поддержку Украине даже при отсутствии помощи со стороны США.

Глава государства подчеркнул, что Брюссель продолжит оказывать поддержку Киеву, даже если позиция Вашингтона по этому вопросу изменится. Это обусловлено тем, что данный вопрос является основополагающим для Евросоюза. Макрон отметил, что он тесно связан с обеспечением безопасности объединения. При этом он признал, что некоторые члены ЕС сомневаются в целесообразности поддержки Украины.

Есть неясность по поводу американской политики. Но наш интерес — это мирная Европа, Европа, которая может обеспечить безопасность своих соседей своей территории, — заявил президент Франции.

Макрон также уделил особое внимание вопросам, связанным со сдерживанием России. По его словам, введение экономических санкций так и не привело к нужному результату, так как экономика России «не рухнула». Более того, Вооруженным силам РФ удалось добиться успехов в зоне СВО, отмечает глава государства.

Бывший президент Франции Николя Саркози ранее заявил, что Украина должна стать мостом между Европой и Россией и отказаться от вступления в НАТО. По его словам, призвание Украины — оставаться нейтральным государством с сильными гарантиями безопасности.