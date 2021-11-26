Франция прекратит авиасообщение со странами Южной Африки
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
13:59, 26 ноября 2021
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Франция вводит запрет на рейсы в страны Южной Африки из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529, сообщает агентства France Press со ссылкой на правительство. Ранее решение ограничить полёты в и из ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини приняли ряд европейских стран, а также Израиль. Власти опасаются, что новый штамм может быть более заразным, чем ранее выявленные варианты.
Франция приостанавливает прибытие из южной части Африки, — говорится в Twitter агентства.