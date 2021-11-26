16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Франция прекратит авиасообщение со странами Южной Африки

13:59, 26 ноября 2021
Франция прекратит авиасообщение со странами Южной Африки
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Франция вводит запрет на рейсы в страны Южной Африки из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529, сообщает агентства France Press со ссылкой на правительство. Ранее решение ограничить полёты в и из ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини приняли ряд европейских стран, а также Израиль. Власти опасаются, что новый штамм может быть более заразным, чем ранее выявленные варианты.

Франция приостанавливает прибытие из южной части Африки, — говорится в Twitter агентства.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео