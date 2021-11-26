Франция прекратит авиасообщение со странами Южной Африки

Германия временно ограничит авиасообщение с ЮАР на фоне выявления в стране нового штамма коронавирусной инфекции B.1.1.529, который может быть более заразным, чем ранее выявленные варианты. Данное решение вступит в силу 27 ноября. Об этом заявил и. о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, слова которого приводит ТАСС. Аналогичные меры приняли в Чехии, где власти республики запретили въезд в страну гражданам, которые за последние 14 дней посетили ряд южноафриканских государств.

Этот недавно обнаруженный вариант беспокоит нас, поэтому мы действуем активно и на ранней стадии, — подчеркнул Шпан, объясняя введение подобных мер. Он пояснил, что Германия объявит ЮАР зоной распространения вируса...