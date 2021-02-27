Франция попросила ФРГ не закрывать границу у Мозеля

https://static.news.ru/photo/6fc9e97e-79cf-11eb-88f6-96000091f725_660.jpg Фото: BeckerBredel via www.imago-image/Global Look Press

Французские власти обратились к Германии с просьбой не закрывать границу между странами в районе департамента Мозель, где активно распространяются новые штаммы коронавируса, рассказал государственный секретарь Франции по делам Европы Клеман Бон.

Он напомнил, что немецкие власти классифицировали Мозель как зону активного распространения мутаций COVID-19. Это подразумевает введение строгих мер по закрытию границ.

Я сожалею об этом решении, потому что оно предполагает принятие серьёзных мер. Мы бы этого не хотели, учитывая то, что ряд мер в этом департаменте уже действуют, — сказал он в эфире радио France Info.

Он отметил, что Франция ведёт переговоры в Германией, так как хочет защитить 16 тысяч рабочих, которые каждый день ездят в соседнюю страну на работу.

Франция хочет максимального смягчения ограничений со стороны Германии, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, институт Роберта Коха (ФРГ) классифицировал французский департамент Мозель как зону распространения опасной мутации SARS-CoV-2. Власти Германии ужесточили правила въезда из этого региона.

Въезжающие из Мозеля со 2 марта будут обязаны предъявить документ с отрицательным результатом теста на коронавирус. Пассажирское сообщение между ФРГ и французским департаментом прекращается. Транспортным фирмам разрешается перевозить через границу лишь немецких граждан и лиц с видом на жительство в Германии. При этом пограничный контроль вводить не будут. Грузовые перевозки продолжатся в прежнем объёме.