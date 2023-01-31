Франция пообещала дать Украине больше пушек Министр обороны Франции пообещал направить Украине еще 12 гаубиц Caesar

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франция поставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню, передает РИА Новости. Об этом он заявил после встречи со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

В свете нашей беседы с министром (обороны Украины) и разговора с президентом республики сегодня утром я хочу сообщить, что наш фонд поддержки позволит нам выделить Украине 12 дополнительных артиллерийских установок CAESAR, — сказал Лекорню.

Газета Figaro ранее сообщила, что все САУ Caesar, которые были поставлены Украине Францией, требуют ремонта. По ее данным, из-за частого использования быстро изнашиваются и приходят в негодность стволы пушек. Лекорню тогда рассказал, что одно из восемнадцати орудий, которые были ранее поставлены Украине, уже выведено из строя, другие обездвижены. Он считает, что ВСУ придется наладить ремонт пушек на месте, поскольку отправка Caesar для ремонта в Польшу займет много времени и подвергнет системы риску.

Ранее министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что Копенгаген на безвозмездной основе передаст Украине 19 гаубиц Caesar, стоящих на вооружении страны. Он подчеркнул, что на место переданных Украине гаубиц придет другое вооружение и правительство занимается этим вопросом.