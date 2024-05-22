Франция впервые запустила ракету, способную нести ядерную боеголовку Франция впервые протестировала ракету ASMPA, способную нести ядерную боеголовку

Фото: Kashif Masood/XinHua/Global Look Press

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети Twitter (X) опубликовал сообщение о проведении первого тестового запуска обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA, способной нести ядерную боевую часть. Плановый запуск состоялся в рамках военных учений Durandal, проходящих с 13 мая по 14 июня.

Истребитель Rafale ВВС стратегического назначения только что успешно провел первый летный испытательный пуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки, — говорится в публикации министра.

Лекорню добавил, что проведенный запуск показывает надежность ядерного сдерживания Франции. По его словам, тест обновленной ракеты подтвердил его превосходство и оперативность.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ранее заявил, что столицу любого государства в Европе способны поразить российские ракеты «Кинжал». Он отметил, что их уже испытали на совместных российско-белорусских авиационных учениях. Журавлев также связал резкие заявления западных политиков об отправке своих солдат на Украину с ядерными учениями в России. По его мнению, они должны напомнить о существовании боеспособного ядерного оружия у России и Белоруссии.