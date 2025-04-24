Франция перестала выдавать визы одной категории россиян Франция перестала выдавать визы россиянам с пятилетним загранпаспортом

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Франция перестала выдавать визы россиянам с пятилетними загранпаспортами, сообщается на сайте Евросоюза. Теперь для подачи документов принимаются только биометрические удостоверения личности.

Уточняется, что в обычном порядке будут рассмотрены заявления путешественников, которые подались на визу до 23 апреля. При этом дети до 15 лет по-прежнему могут приносить документы старого образца.

Ранее Российский союз туриндустрии призвал россиян, планирующих провести весенний и летний отпуск за рубежом, уже сейчас начинать оформление шенгенских виз. Там уточнили, что пока консульства не сильно загружены и можно без сложности записаться на прием.

До этого выяснилось, что российские туристы стали чаще ездить в Европу. В частности, наиболее популярны такие страны, как Франция, Испания и Италия. В 2025 году на Италию приходится 9,8% всех поездок за границу, на Францию — 6,7%, а на Испанию — 3,8%. Причиной такой тенденции эксперты называют увеличение числа стыковочных рейсов и визовые послабления.

Между тем тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь считает, что жителям России, планирующим получить шенгенскую визу, необходимо обращаться в консульство Болгарии в Москве. Процесс оформления занимает около месяца, однако сроки могут доходить и до трех месяцев, уточнила она.