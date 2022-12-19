Франция озвучила новое предложение о потолке цен на газ Евросоюз может установить лимит цены на газ на уровне €188

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Новое предложение от чешского председательства в Совете ЕС предполагает установление лимита цен на газ на уровне 188 евро за МВт/ч, сообщила министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше, передает РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила создать в ЕС временный механизм коррекции рынка по крупнейшему европейскому хабу TTF.

У нас сегодня есть предложение от председательства - 188 евро, — сказала она.

3 декабря страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.

11 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что представители 12 стран ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ. По данным агентства, страны намерены смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. В списке государств оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, которые направили соответствующее предложение.