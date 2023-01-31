Франция отвергла любые табу по поставкам истребителей Киеву Глава Минобороны Франции: у Парижа нет табу в вопросе поставок истребителей Украине

Фото: Wikimedia

Для французских властей не существует табу в вопросе возможных поставок истребителей Украине, заявил глава Министерства обороны государства Себастьян Лекорню. По его словам, официальный Париж руководствуется тремя критериями, которые уже озвучил президент страны Эммануэль Макрон, передает РИА Новости. Эти критерии: полезность и эффективность того или иного типа вооружений для ВСУ; поставки не должны повышать риск эскалации конфликта; передача оружия не должна ослаблять обороноспособность французской армии.

В вопросе поставок истребителей мы опираемся на три критерия, о которых уже говорил президент республики, — сказал французский министр обороны.

Лекорню добавил, что правительство Франции еще не приняло окончательного решения относительно подготовки украинских пилотов для дальнейших полетов на истребителях. Как подчеркнул глава ведомства, Париж еще обсудит этот момент взаимодействия с Киевом.

Ранее министр говорил, что Франция поставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок (САУ).

Газета Figaro сообщила, что все САУ Caesar, которые уже были поставлены Украине Францией, требуют ремонта. По ее данным, из-за частого использования быстро изнашиваются и приходят в негодность стволы пушек. Лекорню тогда рассказал, что одно из восемнадцати орудий, которые были ранее поставлены Украине, уже выведено из строя, другие обездвижены.