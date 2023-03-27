Франция отреагировала на размещение ядерного оружия в Белоруссии В МИД Франции осудили решение Москвы разместить ядерное оружие в Белоруссии

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Париж раскритиковал соглашение Москвы и Минска о размещении в Белоруссии ядерного оружия и призвал его отменить. Соответствующее заявление выпустил МИД Пятой республики.

Франция осуждает заявление президента РФ о заключенном между Россией и Белоруссией соглашении о размещении там ядерного оружия, — подчеркнули во французском МИД.

Отдельное заявление опубликовал в соцсетях постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер, призвавший Москву «продемонстрировать ответственность», которую ожидают от государства с ядерным оружием. Он также призвал Россию выйти из соглашения, названное им «дестабилизирующим».

О том, что Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие, ранее заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, к 1 июля в соседней республике построят специальное хранилище для такого оружия.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз ответит санкциями на размещение Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Он назвал такой шаг «безответственной эскалацией», угрожающей европейской безопасности.