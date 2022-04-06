Франция отменила все ограничения на въезд россиян

Власти Франции отменили для въезжающих в страну россиян требование о предоставлении сертификатов вакцинации против COVID-19 и ПЦР-тестов, говорится на сайте генерального консульства Франции в Москве. Также, для въезда больше не потребуется международный сертификат и доказательства наличия веских причин для посещения страны, отмечается в сообщении.

Для въезда во Францию из России больше не требуется предоставлять негативные результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген. Также больше не нужен международный проездной сертификат и доказательства наличия веских причин для въезда, — говорится в сообщении дипмиссии.

Франция 1 апреля возобновила выдачу россиянам всех типов виз. Приём заявлений по предварительной записи открыт в 18 визовых центрах VFS Global в России.

Ранее посольство Соединённых Штатов в России заявило о приостановке работы по обработке заявлений на получение иммиграционных и неиммиграционных виз, написали на официальном сайте дипломатического представительства. Сотрудники посольства США пояснили, что получить визы уже нельзя из-за введённых ограничений со стороны российских властей.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в начале апреля выступил с призывом запретить выдачу шенгенских виз жителям России. Этот пункт он предложил включить в новый пакет санкций против Москвы. По его словам, выдачу виз россиянам необходимо прекратить, за «исключением гуманитарных виз для тех россиян, кто хочет бежать из страны»