Фото: Sadak Souici/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Юристы Польши и стран Европы устроили массовое шествие «Право на независимость. Право на Европу» в центре Варшавы. Они демонстрируют своё несогласие с реформой судебной системы.

Люди держат флаги Польши и Европейского союза. На многих надеты судейские мантии и таблички с названиями стран. Также контрдемонстрация прошла у Верховного суда, её участники осуждали качество работы польских судов....