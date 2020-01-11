Правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы. По нему предлагалось сохранить возраст выхода на пенсию в 62 года, однако для получения полной пенсии нужно было бы доработать до 64 лет.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп направил письмо профсоюзам, сообщив, что эта норма будет временно исключена из проекта закона о пенсионной реформе, — сообщает портал France Info.
Пенсионный законопроект должен быть внесён на рассмотрение парламента в феврале.
Как писал NEWS.ru, протесты против пенсионной реформы во Франции побили по численности рекорды акций «жёлтых жилетов». Французские профсоюзы провели уже две масштабные акции против пенсионной реформы. Первая крупная акция прошла 5 декабря, а вторая 10 декабря. В начале декабря на улицы Франции вышли от 800 тысяч до 1,5 млн участников. Тогда как в акциях «жёлтых жилетов», в самый их разгар, участвовали около 300 тысяч человек.