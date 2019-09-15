https://static.news.ru/photo/87cd7ea0-d7aa-11e9-a713-fa163e074e61_660.jpg Фото: francediplo/instagram.com

Министерство иностранных дел Франции выступило с заявлением, в котором осудило атаку на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии.

Франция решительно осуждает атаки, осуществлённые вчера против нефтяных объектов Абкайка и Хурайса. Выражает свою полную солидарность с Саудовской Аравией, — цитирует РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства.

В МИДе добавили, что подобные действия опасны и способствуют эскалации напряжённости в регионе.

Ранее News.ru писал, что госсекретарь США Майкл Помпео назвал Иран ответственным за атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Политик призвал международное сообщество «публично и однозначно осудить нападения».

В Министерстве иностранных дел Ирана это заявление назвали ложью. По словам официального представителя иранского ведомства Аббаса Мусави, политика американских властей по оказанию «максимального давления», по-видимому, провалилась и поэтому теперь она устремилась в сторону «максимальной лжи».