Франция оставит Буркина-Фасо без финансовой поддержки Франция оставит Буркина-Фасо без финансовой поддержки после ее угрозы выйти из ЭКОВАС

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Париж, Франция

Париж приостанавливает финансовую поддержку Буркина-Фасо после угрозы ее властей выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщает AFP со ссылкой на заявление МИД страны. Во Франции приняли такое решение после того, как власти Буркина-Фасо и Мали заявили, что выйдут из ЭКОВАС в случае военного вмешательства в ситуацию в Нигере.

В Буркина-Фасо и Мали ранее совместно заявили, что не потерпят интервенции, отметив, что также примут меры законной обороны «в поддержку вооруженных сил и народа Нигера». Две африканские страны выразили солидарность народу Нигера, который решил «взять в руки свою судьбу». В Буркина-Фасо и Мали отказались поддержать санкции против Ниамея, введенные со стороны ЭКОВАС и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС).

При этом ЭКОВАС дал неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, обещали применить силу для восстановления конституционного порядка. Западные СМИ писали, что план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере уже разработан.

Ранее правящий орган мятежников Нигера Национальный совет спасения родины (НССР) заявил, что иностранное государство готовит агрессию против африканской страны, в связи с чем мятежники закрыли воздушное пространство. При этом не уточнялось, о какой именно стране идет речь. Они подчеркнули, что в настоящее время готовятся к «возможной иностранной военной операции».