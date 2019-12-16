https://static.news.ru/photo/7648357a-2035-11ea-8f22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Надзорный орган Франции, занимающийся финансовыми рынками, оштрафовал информационное агентство Bloomberg на €5 млн за распространение ложной информации о нарушениях строительной компании Vinci.

Агентство Bloomberg распространило фальшивый пресс-релиз, в котором говорилось о начале пересмотра счетов после серьёзных нарушений, допущенных Vinci. В ноябре 2016 года это привело к падению стоимости акций крупнейшей французской строительной корпорации, передаёт France Presse.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости. Размер наказания составил 200 тысяч рублей. По данным ведомства, громкость фрагментов эфира с трансляцией логотипа и информации о телеканале превышала уровень громкости прерываемой передачи от 1,6 децибела до 9,6 децибела. При этом допустимый уровень различия составляет 1,5 децибела. Это является нарушением закона «О рекламе».