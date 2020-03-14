https://static.news.ru/photo/8d36beb6-66b5-11ea-98d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французские власти решили ограничить движение автобусов и поездов дальнего следования внутри страны. Республика оказалась одним из очагов коронавирусной инфекции в Европе.

Движение будет ограничено в ближайшие дни. Оно также затронет авиаперелёты внутри страны, — сообщает ТАСС со ссылкой на министра экологических преобразований Элизабет Борн.

В издании отметили, что премьер-министр Эдуар Филипп 14 марта предрёк закрытие всех торговых точек не первой необходимости. Останутся работать банки, магазины и аптеки.

Число заражённых во Франции приблизилось к 4,5 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция стала пандемией. Крупнейшие страны мира закрывают границы и ограничивают свободу перемещения граждан, чтобы сдержать вирус COVID-19.

Заразились 157 тысяч человек. Погибли более 5,8 тысячи больных, выздоровели почти 78 тысяч.