Франция одобрила использование вакцины Johnson & Johnson

https://static.news.ru/photo/750a2ab2-8365-11eb-b26b-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Высший совет здравоохранения Франции одобрил использование в стране вакцины от коронавируса от компании Johnson & Johnson.

Ставить препарат разрешили гражданам страны от 18 лет и старше. При этом привиться смогут пожилые люди и пациенты с риском тяжёлого развития COVID-19, передаёт France Info.

Однако препарат появится в Европе не раньше апреля.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила вакцину от коронавируса, разработанную компанией Johnson & Johnson, в список рекомендуемых для экстренного использования.

Днём ранее вакцина от Johnson & Johnson получила одобрение на использование на территории Европейского союза. Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало ЕС одобрить препарат для использования.

В ходе испытаний вакцина показала эффективность в 66% в предотвращении умеренного и тяжёлого заболевания коронавирусом и в 85% — в предотвращении более серьёзных симптомов. Данный препарат от коронавируса отличается от продукции других компаний тем, что прививаться надо один раз.

Выпускает препарат подразделение концерна Johnson & Johnson — фирма Janssen Pharmaceutica, писал NEWS.ru.