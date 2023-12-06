Франция обвинила РФ в нарушении норм международного гуманитарного права Постпред Франции при ООН: Россия нарушает нормы гуманитарного права на Украине

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Николя де Ривьер

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер, выступая на заседании Совета Безопасности, вновь обвинил Россию в нарушении норм международного гуманитарного права на Украине. По его словам, российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры страны. Трансляция мероприятия ведется на сайте ООН.

Население Украины сталкивается со второй зимой войны. Вторая зима, в течение которой Россия продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры страны, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, — сказал он.

Де Ривьер обвинил Россию в массированном ударе по Украине дронами-камикадзе. Он назвал атаку беспрецедентной и обратил внимание, что она была совершена в День памяти жертв голодомора.

Российские сенаторы и депутаты Госдумы ранее представили проект обращения Федерального собрания РФ к ООН с призывом к странам мира дать правовую и морально-этическую оценку преступлениям Украины против детей. В документе также содержится призыв взаимодействовать с парламентской комиссией по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева. Депутаты хотят совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, в частности спасти детей, находящихся в зоне вооруженного конфликта.